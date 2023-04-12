В столице Бурятии подчищают фонарные столбы

С них убирают рекламные листовки
В рамках объявленного в Улан-Удэ месячника чистоты уличные опоры освещения избавляют от рекламных листовок. Такая незаконная реклама на фонарных столбах не только портит облик города, но и создаёт неудобства для автомобилистов и пешеходов, сообщили в МБУ «Горсвет».
- Специалисты ежедневно проводят объезд, и при обнаружении рекламы на место выезжает специальная бригада. Зачастую работу осложняет то, что необходимо удалить ещё и клей. Чем больше времени электрики тратят на очистку столбов, тем меньше остаётся на ремонт и профилактические работы, – пояснил директор учреждения Алексей Тулонов.
Улан-удэнцев призвали распространять печатную продукцию только на специальных досках, установленных в городе. Нарушителей ждут штрафы: для физических лиц из размер колеблется от 4 до 5 тысяч, должностных – от 10 до 15 и для юридических – от 40 до 60 тысяч рублей.
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