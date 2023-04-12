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В Бурятии врачи спасли женщину, которая постоянно падала

В Бурятии врачи спасли женщину, которая постоянно падала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пенсионерка практически не могла ходить самостоятельно из-за сильных болей

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) имени В. В. Ангапова недавно сделали операцию 66-летней жительнице Бурятии. Она обратилась в отделение нейрохирургии с жалобами на боль в поясничном отделе и слабость в ногах. Женщина практически не могла передвигаться и часто падала.

И. о. заведующего отделением Булат Дамбаев осмотрел пациентку и пришёл к выводу, что ситуация критическая – неврологический дефицит у пенсионерки стремительно нарастал. Ей поставили диагноз – дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника и предложили декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией межпозвоночного диска и последующей установкой межтелового кейджа (металлический имплантат, который размещается между двумя соседними позвонками и соединяет их между собой – прим.).

Операцию сделали нейрохирурги Чимит Раднаев и Баярма Балданова. К вечеру наша землячка заметила, что боль стихла.

- Эта операция является золотым стандартом лечения при такой патологии, требующей от хирурга немалых практических навыков. Уже на следующий день пациентка буквально «встала на ноги», – рассказали в БСМП.

А сама женщина призналась, что врачи «вдохновили» её на выздоровление и поблагодарила их. Послеоперационный период протекает без осложнений. Пенсионерка уже готовится к выписке.
БСМП врачи операция

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