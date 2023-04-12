Учителям начальных классов из Бурятии предлагают побороться за звание лучшего в стране

Стартовала регистрация на всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель»



В Год педагога и наставника впервые в России пройдёт конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель». Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая, сообщило министерство образования Бурятии.



- Мы постарались сделать соревнование интересным для педагогов, воплотить классические этапы в современном формате. Подготовлены традиционные для профессиональных конкурсов задания, а также участники смогут попробовать свои силы в оригинальных испытаниях, отражающих специфику преподавания непосредственно в начальной школе. Участие в конкурсе станет серьезным опытом как для начинающих педагогов, так и для тех, у кого за плечами долгие годы практики, – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель» проводится в два этапа:



отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня,

финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября (пройдёт в Москве).



Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте конкурса первыйучитель.рф.



