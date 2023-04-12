12 апреля

11 апреля

Популярное

Учителям начальных классов из Бурятии предлагают побороться за звание лучшего в стране

Учителям начальных классов из Бурятии предлагают побороться за звание лучшего в стране
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовала регистрация на всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель»

В Год педагога и наставника впервые в России пройдёт конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель». Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая, сообщило министерство образования Бурятии.

- Мы постарались сделать соревнование интересным для педагогов, воплотить классические этапы в современном формате. Подготовлены традиционные для профессиональных конкурсов задания, а также участники смогут попробовать свои силы в оригинальных испытаниях, отражающих специфику преподавания непосредственно в начальной школе. Участие в конкурсе станет серьезным опытом как для начинающих педагогов, так и для тех, у кого за плечами долгие годы практики, – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель» проводится в два этапа:

отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня,
финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября (пройдёт в Москве).

Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте конкурса первыйучитель.рф.

учителя конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ребёнка из Бурятии с почечной аномалией прооперировали с помощью робота
Ребёнка из Бурятии с почечной аномалией прооперировали с помощью робота
Общество, 12.04.2023
Девочку спас хирург из Иркутска с мировым именем

В столице Бурятии поумнеют ещё 23 светофора
В столице Бурятии поумнеют ещё 23 светофора
Общество, 12.04.2023
В городе установили уже более полусотни таких регулировщиков
Учителям начальных классов из Бурятии предлагают побороться за звание лучшего в стране
Учителям начальных классов из Бурятии предлагают побороться за звание лучшего в стране
Общество, 12.04.2023
Стартовала регистрация на всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель»
Нацпарк в Бурятии набирает волонтёров
Нацпарк в Бурятии набирает волонтёров
Общество, 12.04.2023
Волонтёры помогут убрать мусор и построить новые экотропы
Врачи из Бурятии попросили депутатов защитить их от уголовных преследований
Врачи из Бурятии попросили депутатов защитить их от уголовных преследований
Общество, 12.04.2023
Они призвали убрать из закона термин «медицинская услуга»

В Бурятии снова ухудшится погода
В Бурятии снова ухудшится погода
Общество, 12.04.2023
Вновь разгуляется ветер
В Кяхтинском районе Бурятии построят студенческое общежитие со спортзалом
В Кяхтинском районе Бурятии построят студенческое общежитие со спортзалом
Общество, 12.04.2023
Общежитие предназначено для студентов Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий
Юная гимнастка из Бурятии завоевала три медали на первенстве Якутии
Юная гимнастка из Бурятии завоевала три медали на первенстве Якутии
Общество, 12.04.2023
Спортсменка привезла две серебряных и одну бронзовую медали
Способы защиты граждан от кибермошенников обсудили власти регионов ДФО
Способы защиты граждан от кибермошенников обсудили власти регионов ДФО
Общество, 12.04.2023
На Дальнем Востоке ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч интернет-преступлений
В Улан-Удэ вновь покажут балет «Бахчисарайский фонтан»
В Улан-Удэ вновь покажут балет «Бахчисарайский фонтан»
Общество, 12.04.2023
Балет создан по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^