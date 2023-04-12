На озере Бурятии развернётся сойотский этнофестиваль

Участников познакомят с традиционными забавами и кухней сойотов



15 апреля в Бурятии проведут этнофестиваль «Ильчирэй наадан». Сойотский праздник состоится на озере Ильчир в Окинском районе республики. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и пола.



В рамках фестиваля пройдут соревнования по подлёдной рыбалке, по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган» и по традиционной народной игре «Тэбэг».



Программа фестиваля



8:00-10:00 - Заезд и регистрация участников. Оформление заявок. Отбор костей для использования в соревнованиях по «hэер шаалган»

10:00 – Открытие фестиваля. Обряд подношения духам и хозяевам местности

10:45 – Старт подлёдной рыбалки

10:50 – Соревнования по «hэер шаалган»

13:45 – Финиш рыбалки. Взвешивание улова. Подведение итогов

14:30 – Соревнования по игре «Тэбэг»

15:00 – Дегустация сойотской ухи и пойманного улова

15:30 – Церемония награждения. Закрытие фестиваля



Возрастное ограничение: 0+.

