Участников познакомят с традиционными забавами и кухней сойотов
15 апреля в Бурятии проведут этнофестиваль «Ильчирэй наадан». Сойотский праздник состоится на озере Ильчир в Окинском районе республики. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и пола.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по подлёдной рыбалке, по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган» и по традиционной народной игре «Тэбэг».
Программа фестиваля
8:00-10:00 - Заезд и регистрация участников. Оформление заявок. Отбор костей для использования в соревнованиях по «hэер шаалган»
10:00 – Открытие фестиваля. Обряд подношения духам и хозяевам местности
10:45 – Старт подлёдной рыбалки
10:50 – Соревнования по «hэер шаалган»
13:45 – Финиш рыбалки. Взвешивание улова. Подведение итогов
14:30 – Соревнования по игре «Тэбэг»
15:00 – Дегустация сойотской ухи и пойманного улова
15:30 – Церемония награждения. Закрытие фестиваля
Возрастное ограничение: 0+.
На озере Бурятии развернётся сойотский этнофестиваль
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