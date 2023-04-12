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В столице Бурятии поумнеют ещё 23 светофора

В столице Бурятии поумнеют ещё 23 светофора
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе установили уже более полусотни таких регулировщиков

В Улан-Удэ продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая призвана оптимизировать дорожное движение в городе. С её помощью контролируют и работу светофоров в режиме реального времени.

За два предыдущих года – 2021-ый и 2022-ой – в столице Бурятии модернизировали 54 регулировщика. На очереди – ещё 23. Кроме того, в городе хотят установить 37 обзорных камеры к уже имеющимся 72-м и 55 детекторов к 103. В планах – и доустановка программного обеспечения.

Умные светофоры уже появились на проспектах Автомобилистов, Строителей и 50-летия Октября, улицах Ербанова, Иволгинская, Бабушкина, Геологическая, Терешковой, Смолина, Николая Петрова, Балтахинова, Ключевская, Краснофлотская, Боевая, Шумяцкого и Лимонова. Теперь на очереди – Борсоева, Куйбышева, Кабанская, Трубачеева, Жердева, Мокрова, Гагарина, Добролюбова и  Комсомольская.

- Интеллектуальная транспортная система позволяет приспособить схемы дорожного движения под нужды города. Уже после завершения первого и второго этапов её внедрения ситуация в городе изменилась, – сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. – Проводится полноценный мониторинг дорожной обстановки, осуществляется координированное движение сразу на нескольких узлах, появилась возможность быстрого реагирования для изменения режима светофорного объекта.

Внедрение ИТС ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году хотят запустить функционал адаптивного управления светофорными объектами – они сами будут «устанавливать» длительность сигналов в зависимости от интенсивности транспортных потоков. Пока же технологию тестируют и дорабатывают.
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