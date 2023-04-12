Конкурс проводился среди болельщиков студенческих спортивных клубов
Стали известны результаты заочного этапа «Битвы болельщиков» ассоциации студенческих спортивных клубов России. Клуб болельщиков ССК «Байкальские волки» Бурятского госуниверситета занял третье место среди 82 студенческих спортивных клубов России.
- Ребята – большие молодцы, именно они генерировали крутые идеи, рисовали классные плакаты и растяжки, чтобы соревнования проходили ещё ярче и интереснее! – сообщили в ССК «Байкальские волки».
Студенты Бурятии в числе 16 команд-финалистов примут участие во всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК Фест» в Мордовии.
Болельщики Бурятии стали одними из лучших в России
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