Ребёнка из Бурятии с почечной аномалией прооперировали с помощью робота

Девочку спас хирург из Иркутска с мировым именем















- Это революция в детской хирургии, первый робот в детской больнице в нашей стране. Мы уже провели первые операции. Всё выглядело просто космически, очень технологично. Учились на тренажёрах, ходили в операционные залы, где наши коллеги – взрослые хирурги – показывали, как выполняются операции с помощью робота, – рассказывал тогда Юрий Козлов. Как сообщал «Байкал-Daily» , с декабря в Иркутской государственной областной детской клинической больнице начали делать операции с помощью роботизированной хирургической системы «Versius». Медицинское оборудование поступило в медучреждение в июне, и хирурги прошли обучение для работы на нём.- Это революция в детской хирургии, первый робот в детской больнице в нашей стране. Мы уже провели первые операции. Всё выглядело просто космически, очень технологично. Учились на тренажёрах, ходили в операционные залы, где наши коллеги – взрослые хирурги – показывали, как выполняются операции с помощью робота, – рассказывал тогда Юрий Козлов.

Известный детский хирург из Иркутска, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов рассказал о маленькой пациентке из Бурятии, которой недавно сделали операцию на почке. У девочки аномалия развития этого органа. Хирургическое вмешательство выполнили с помощью робота. Для этого нашу юную землячку специально привезли в соседний регион- Случай достаточно сложный. Причина гидронефроза – в сужении мочеточника, – написал Юрий Козлов в своём telegram-канале. – Обычно это не приносит трудностей, однако у ребёнка сложная анатомия сосудов почки, которая затрудняла выполнение роботической процедуры.Однако специалисты помогли провести её без особых сложностей.- В очередной раз убедились, что ловкость и маневренность роботических рук даёт преимущества над лапароскопией. Как не крути, это аналог человеческих рук с 7 степенями свободы, – отметил хирург.