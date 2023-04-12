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Директора школ Санкт-Петербурга побывали в учебных заведениях Улан-Удэ

Директора школ Санкт-Петербурга побывали в учебных заведениях Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Встреча прошла в рамках межрегионального форума по реверсивному наставничеству

10 апреля в Бурятию прилетели 10 директоров гимназий и школ Василеостровского района города Санкт-Петербург с целью обмена опытом. Знакомство с республикой гости начали с визита в Иволгинский дацан, музей истории Бурятии. А уже 11 апреля питерские руководители посетили образовательные учреждения Улан-Удэ и обсудили планы на дальнейшее сотрудничество.

Первым учреждением, которое посетили гости северной столицы, была Бурятская гимназия №29. Делегацию познакомили с культурой, национальными традициями Бурятии, продемонстрировали IT-технологии, используемые при изучении родного языка, также показали мастер классы по игре «Шагай наадан» и по изготовлению бурятских костюмов.

Дальше обзорная экскурсия прошла в школе №8, в самой большой школе на Дальнем Востоке. Руководство школы презентовали практическую сторону реализации программы патриотического воспитания. Юнармейцы школы – победители и призёры многих соревнований – выступили с показательным номером.

Музыкально-гуманитарный лицей показал лабораторию аналитической химии, диспут-зону библиотечно-информационного центра, хоровое чтение, художественные номера и исполнение композиций на фортепиано.

- Василеостровский район Санкт Петербурга — один из четырёх центральных районов города. В системе образования Василеостровского района Санкт Петербурга сегодня 25 общеобразовательных организаций (8 общеобразовательных школ, 8 школ с углублённым изучением предметов, 5 гимназий, 2 школы с адаптированными программами и 1 школа-интернат). Впервые, договор о сотрудничестве в рамках партнёрских отношений был заключён в мае 2022 года между ГБОУ Гимназия №32 г. Санкт-Петербурга и лингвистической гимназией №3 г. Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации столицы Бурятии.

Новая встреча была организована в рамках межрегионального форума по реверсивному наставничеству – исследовательского проекта «Сетевой коллайдер как среда развития наставничества».

Бурятия Улан-Удэ школа гимназия образование форум Санкт-Петербург

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