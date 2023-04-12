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Врачи из Бурятии попросили депутатов защитить их от уголовных преследований

Врачи из Бурятии попросили депутатов защитить их от уголовных преследований
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они призвали убрать из закона термин «медицинская услуга»

В Бурятии сотрудники детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) опубликовали обращение к депутатам Народного Хурала. Врачи и медики призвали парламентариев выступить с инициативой об исключении из закона «Об основах охраны здоровья граждан» понятия «медицинская услуга», поскольку уверены: это защитит их от уголовных преследований.

- Статья 238 Уголовного кодекса РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» применяется и к медицинским работникам, поскольку наша работа по оказанию медицинской помощи, согласно федеральному закону № 323 («Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»),  состоит из медицинских услуг, – пояснили они.

Поскольку в УК нет отдельной трактовки этого термина, а подходы к квалификации медицинских преступлений на основе профессионального экспертного заключения в судебной практике отсутствуют, к врачам применяют обобщённое понятие «оказание услуг». Из-за этого вышеуказанная статья распространяется и на медицинские, и на бытовые.

Так вот, медики хотят, чтобы она не затрагивала их деятельность и просят наложить на неё мораторий.

- Необходимы срочные меры по прекращению дальнейшего применения к врачам 238-ой статьи – до разработки правовых норм относительно понятий «безопасная медицинская услуга» и «качество медицинской услуги», – отмечают в ДРКБ.

В медучреждении напомнили: ранее из российского законодательства исключили понятие «образовательная услуга». Вместо него появились формулировки «финансовое обеспечение реализации образовательных программ» и «финансовое обеспечение выполнения государственного или муниципального задания». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что это повысит престиж профессии учителя. «Преподаватели занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу», – пояснил он. Кроме того, исчезновение термина сняло неоднозначное толкование и ассоциацию педагогической деятельности с коммерческими услугами.

Под обращением к депутатам Хурала подписалось более 400 человек. В ноябре федеральные СМИ писали, что с подобной инициативой выступал ректор Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов Пётр Глыбочко. Он отмечал, что медики «оказывают медицинскую помощь», а не услугу – и Володин его поддержал. Однако в Минздраве РФ идею не оценили. В ведомстве заявили: «медицинская услуга» – это, по сути, единица тарификации предоставляемой медпомощи. А ещё этот термин используется для финансово-экономических расчётов и статистики.

Ранее главврач ДРКБ Анатолий Дмитриев выступил с обращением к жителям Бурятии из-за ряда уголовных дел, возбужденных против детских врачей. Их осудили по той же 238-ой статье за оказание услуги «с нарушением нормативных требований». Но чтобы в больнице всё было качественно и безопасно, подчеркнул Дмитриев, нужна хорошая материально-техническая база, достойная заработная плата, нормативная нагрузка и возможности для повышения уровня знаний и навыков.

Однако похвастаться хорошим жалованьем сотрудники медучреждения  не могут.

- Да, зарплата кажется высокой для нашего региона, но для этого врач работает на две ставки. Он вынужден, потому что врачей не хватает. Не секрет, в последние годы произошёл довольно большой отток специалистов в другие регионы, где лучше условия и где им предоставляют жильё, – отметил Анатолий Дмитриев. – После окончания вуза молодёжь не возвращаются на родину по вышеуказанным причинам. Укомплектованность сегодня составляет 56% (от реальной потребности – прим). Коэффициент совместительства – 1,9. Поэтому заработная плата врача на ставку в среднем по больнице – 48, а у молодого врача – 29 тысяч рублей. То есть более или менее достойная заработная плата достигается переработкой.

Отсюда, по словам руководителя ДРКБ – несоблюдение норматива нагрузки.

- При норме в 20 детей приходится принимать 30. В приёмном покое ДРКБ сегодня не менее 200 пациентов в сутки, и работают там те же врачи, что и в стационаре. Понятно, что ни о каком соблюдении режима труда и отдыха говорить нельзя. Так же можно сказать и о наличии свободного времени для повышения своих знаний? – задался вопросом Дмитриев. – Почему раньше мы молчали и работали с высокой нагрузкой? Потому что мы – врачи и всегда трудились в ущерб своему времени, а иногда – и здоровью, но старались оказать помощь всем.

Приговоры же медиками говорят о том, что на сегодня важнее не просто доступная, а безопасная и качественная услуга, добавил Анатолий Дмитриев.

- И это правильно, – констатировал он. – Тогда мы должны создать условия не только для пациента, но и для врача. В первую очередь – обеспечить адекватную нагрузку. Наверное, необходимо создать условия для притока новых кадров. Это – по опыту других регионов – выплата единовременного денежного пособия в достойном размере, предоставление служебного жилья или компенсации аренды за счёт бюджета и льготная ипотека для молодых специалистов.
врачи депутаты Народный Хурал инициатива

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