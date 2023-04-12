В Улан-Удэ студенты встретились с узниками концлагерей

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ

Сегодня в столице Бурятии проживают семь бывших узников



Вчера, 11 апреля, отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день, в 1945 году узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.



11 апреля в Улан-Удэ состоялась встреча «В памяти народа», посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Она собрала аудиторию разного возраста в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова.



Преподаватели и студенты торгово-экономического техникума, техникума строительства и городского хозяйства, аграрного колледжа и БГУ с интересом выслушали выступления гостей мероприятия, среди которых были председатель бурятского союза бывших малолетних узников фашистских лагерей Раиса Александровна Васильева, а также бывшие узники Мария Васильевна Славгородская и Анатолий Васильевич Ручко.



- Очень эмоциональным и информативным стало выступление Синегрибова Леонида Кирилловича, редактора газеты «Судьба» и автора книги «Простите нас...», в которой были собраны воспоминания бывших узников фашистских концлагерей. А песня «Бухенвальдский набат» в исполнении Эдуарда Жагбаева, солиста театра оперы и балета, задала встрече особый тон, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



