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В Бурятии снова ухудшится погода

В Бурятии снова ухудшится погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вновь разгуляется ветер

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды.

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 13 апреля, в республике ожидается неустойчивая ветреная погода. Порывы достигнут 15-18 м/с. Местами ожидается снег.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает уделить повышенное внимание отопительным и электрическим приборам и печному отоплению. При скачках напряжения в электрической сети квартиры необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

- При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности, ограничьте выход из зданий. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоёмов, - предостерегают сотрудники МЧС.

Нынешняя весна в республике довольно ветреная. На днях порывы ветра достигали 21 м/с.

Из-за разгула стихии несколько населённых пунктов в Селенгинском районе остались без электроэнергии, а в Гусиноозёрске сильный ветер сорвал обшивку с многоквартирного дома.

«Наследила» непогода и в Улан-Удэ – шумоуловители на мосту «Бегущая лань» в некоторых местах слетели и погнулись.

прогноз погоды

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