Вновь разгуляется ветер
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды.
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 13 апреля, в республике ожидается неустойчивая ветреная погода. Порывы достигнут 15-18 м/с. Местами ожидается снег.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает уделить повышенное внимание отопительным и электрическим приборам и печному отоплению. При скачках напряжения в электрической сети квартиры необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.
- При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности, ограничьте выход из зданий. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоёмов, - предостерегают сотрудники МЧС.
Нынешняя весна в республике довольно ветреная. На днях порывы ветра достигали 21 м/с.
Из-за разгула стихии несколько населённых пунктов в Селенгинском районе остались без электроэнергии, а в Гусиноозёрске сильный ветер сорвал обшивку с многоквартирного дома.
«Наследила» непогода и в Улан-Удэ – шумоуловители на мосту «Бегущая лань» в некоторых местах слетели и погнулись.
В Бурятии снова ухудшится погода
Общество, Фото:
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