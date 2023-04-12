В Кяхтинском районе Бурятии построят студенческое общежитие со спортзалом





В селе Хоронхой Кяхтинского района планируют построить общежитие для студентов Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. Там будут учебные классы, спортивный комплекс и мастерские.Сейчас идёт разработка проектной документации. К октябрю проект будет готов, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.- Планируется, что здание будет рассчитано на 112 мест. Стоимость общежития станет известна после того как проектная документация пройдёт государственную экспертизу, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.По проекту общежитие будет иметь несколько корпусов. В первом корпусе будут расположены комнаты для проживания, а также кухня, кабинет психолога, зал хореографии и библиотека.Во втором корпусе разместятся кабинеты для учеников и преподавателей, учебные мастерские для проведения практических занятий и лаборатории. А третий корпус будет предназначен для спортивного зала.Объект будет состоять из трёх зданий. Главное здание, в котором планируются расположить комнаты для проживания, будет шестиэтажным, здание учебных мастерских - четырёхэтажным, и здание спортзала - двухэтажным. Общежитие также приспособят для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями.Старые здания общежития Хоронхойского филиала Бурятского республиканского техникума признаны аварийными и снесены. На сегодняшний день студенты проживают в приспособленном здании.