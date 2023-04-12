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В Забайкалье заговорили о возвращении почти исчезнувшего вида утки

В Забайкалье заговорили о возвращении почти исчезнувшего вида утки
Общество,  Фото:pixabay.com
Учёные предполагают начало восстановления в Даурии популяции редкой кряквы

В Забайкальском крае учёные предполагают начало восстановления почти исчезнувшего в Даурии вида утки – китайской чёрной кряквы (Anas (poecilorhyncha) zonorhyncha).

Этот вид был обычен в Даурской степи во влажные 1990-е годы, но практически полностью исчез в 2000-2010-х годах, вероятно в основном из-за длительной засухи в то время. Количество осадков в Даурии начало медленно увеличиваться с 2011 года, но водно-болотные угодья начали заметно восстанавливаться лишь с 2020 года.

В 2023 году, несмотря на то что пролёт уток только начался, черная кряква была отмечена уже дважды ‒ в общей сложности 6 птиц. Так, сотрудник Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко недавно сумел заснять на одной фотографии сразу три краснокнижных вида: гуся-сухоноса, серого гуся и чёрную крякву.

Орнитологи предполагают, что это первый признак начала восстановления популяции. В предыдущие 25 лет удавалось увидеть не более 3 птиц за весь год, а в большинстве случаев крякв не отмечали вовсе.

Забайкальский край птицы кряква утки заповедник Даурия

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