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Юная гимнастка из Бурятии завоевала три медали на первенстве Якутии

Юная гимнастка из Бурятии завоевала три медали на первенстве Якутии
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсменка привезла две серебряных и одну бронзовую медали

Хороший результат на открытом первенстве Республики Саха (Якутия) по спортивной гимнастике показала спортсменка из Бурятии Яна Ф. Соревнования проходили в Якутске с 6 по 8 апреля.

В финальный день соревнований Яне удалось завоевать три медали - две серебряных и одну бронзовую по программе первого юношеского спортивного разряда.

- Помимо Яны, республику представляла ещё одна воспитанница спортивной школы № 3 Ксения. Она, несомненно, получила соревновательный опыт, - рассказала тренер Ирина Махачкеева.

Всего в турнире участвовали более 100 спортсменов. Соревнования проводились среди гимнастов от первого юношеского разряда до мастеров спорта. 
спорт спортивная гимнастика

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