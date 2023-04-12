Юная гимнастка из Бурятии завоевала три медали на первенстве Якутии

Спортсменка привезла две серебряных и одну бронзовую медали



Хороший результат на открытом первенстве Республики Саха (Якутия) по спортивной гимнастике показала спортсменка из Бурятии Яна Ф. Соревнования проходили в Якутске с 6 по 8 апреля.



В финальный день соревнований Яне удалось завоевать три медали - две серебряных и одну бронзовую по программе первого юношеского спортивного разряда.



- Помимо Яны, республику представляла ещё одна воспитанница спортивной школы № 3 Ксения. Она, несомненно, получила соревновательный опыт, - рассказала тренер Ирина Махачкеева.



Всего в турнире участвовали более 100 спортсменов. Соревнования проводились среди гимнастов от первого юношеского разряда до мастеров спорта.

