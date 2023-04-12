Спортсменка привезла две серебряных и одну бронзовую медали
Хороший результат на открытом первенстве Республики Саха (Якутия) по спортивной гимнастике показала спортсменка из Бурятии Яна Ф. Соревнования проходили в Якутске с 6 по 8 апреля.
В финальный день соревнований Яне удалось завоевать три медали - две серебряных и одну бронзовую по программе первого юношеского спортивного разряда.
- Помимо Яны, республику представляла ещё одна воспитанница спортивной школы № 3 Ксения. Она, несомненно, получила соревновательный опыт, - рассказала тренер Ирина Махачкеева.
Всего в турнире участвовали более 100 спортсменов. Соревнования проводились среди гимнастов от первого юношеского разряда до мастеров спорта.
Юная гимнастка из Бурятии завоевала три медали на первенстве Якутии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Животных везли через республику в Казахстан
Они призвали убрать из закона термин «медицинская услуга»
Их круглосуточно откачивают насосами
Они продлятся неделю
Вновь разгуляется ветер
Общежитие предназначено для студентов Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий
Спортсменка привезла две серебряных и одну бронзовую медали
На Дальнем Востоке ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч интернет-преступлений
Балет создан по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина
Он погиб на спецоперации почти два месяца назад
День Космонавтики отмечается 12 апреля
Кондуктор не поверила словам 10-летнего мальчика
За звание лучших поборются танцоры из трёх регионов
Специалисты уже назвали этот случай уникальным
На работы выделено 65 млн рублей