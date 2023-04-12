В Бурятии начались резервные дни досрочного ЕГЭ



В Бурятии, как и во всей стране, стартовали резервные дни для досрочной сдачи единых госэкзаменов. Сделать это можно в течение недели – по 19 апреля включительно.



Во вторник, 12-го, проходит тестирование по географии, химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по истории, которую в этот раз сдаёт один человек. Желающих проверить свои знания по ИКТ в Бурятии вообще не нашлось.



В пятницу, 14 апреля, состоится ЕГЭ по иностранным языкам (английскому, французскому, кому испанскому, китайскому, литературе, физике и обществознанию, в следующий понедельник, 17-го – по русскому, а в среду, 19-го – по математике.



В Минобрнауки Бурятии напомнили: досрочно ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, «вечерники», призывники, некоторые категории спортсменов и школьники, у которых есть уважительная причина не приходить на экзамены в основной период.







В 2023 году ЕГЭ проведут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Рособрнадзора.

