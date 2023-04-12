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Строительство моста в Улан-Удэ «притормозили» грунтовые воды

Строительство моста в Улан-Удэ «притормозили» грунтовые воды
Общество,  Фото:t.me/MO34UU
Их круглосуточно откачивают насосами

В столице Бурятии продолжается строительство третьего моста через Уду. Недавно рабочие приступили к обустройству водоотводов с транспортных развязок и самого будущего перехода. Они уже завершили разработку траншей и котлованов и готовятся к укладке трубопровода длиной более 50 метров, а также установке бетонной камеры, которая будет «распределять» городские стоки.

Водоотвод протяжённостью в три с половиной километра нужен для сбора воды в локальные очистные сооружения со всех пяти съездов и мостового полотна. В разгаре также гидроизоляционные, бетонные, арматурно-опалубочные и земляные работы. А ещё строители занимаются укреплением оснований под колодцы и трубопроводы, рассказали в официальном telegram-канале третьего моста. Без сложностей не обходится.

- Мы столкнулись с грунтовыми водами, которые находятся в двух метрах от поверхности проезжей части. Сейчас круглосуточно работают насосы, которые выкачивают воду из траншей для последующих работ, – отметил начальник строительного участка сетей Александр Ващенко.

В 2023 году на переправе стартуют работы по обустройству проезжей части и освещения. Её оборудуют камерами дорожного видеонаблюдения, водостоками и дорожными знаками и благоустроят прилегающую территорию, рассказали ранее в министерстве транспорта Бурятии. В марте из-за строительства сооружения началось масштабное переустройство сетей на пересечении трёх улиц – Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская.

Все необходимые материалы поступают на стройплощадку из нашей республики, Иркутской и Новосибирской областей и других российских регионов. Таким образом, подрядчик – компания ОАО «Хотьковский автомост», строящая сооружение – практически полностью перешла на импортозамещение, поддерживая отечественных производителей.

третий мост строительство

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