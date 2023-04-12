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В Улан-Удэ вновь покажут балет «Бахчисарайский фонтан»

В Улан-Удэ вновь покажут балет «Бахчисарайский фонтан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Балет создан по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина

26 и 27 апреля Бурятский оперный театр вновь покажет знаменитый балет «Бахчисарайский фонтан», сообщили в пресс-службе театра.

«Бахчисарайский фонтан» - это балет Бориса Асафьева по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина, в основе сюжета которой – легенда о польской княжне Марии, жившей в гареме татарского хана Гирея. Чувство к нежной и кроткой Марии облагораживает дикую натуру хана. И даже смерть Марии от кинжала, вонзённого рукой ослеплённой ревностью жены хана Заремы, не облегчила его мук неразделённой любви. В память о ней безутешный хан Гирей установил «фонтан слёз».

Впервые балет «Бахчисарайский фонтан» был воплощён на сцене Бурятского оперного театра в 1943 году. Спектакль также возобновлялся в 1946, 1950, 1964, 1973, 1979 годах.

В 2014 году балет был возобновлён в редакции Морихиро Иваты.

20 марта 2021 года состоялась премьера балета в редакции Баярто Дамбаева, Татьяны Муруевой, Ларисы Башиновой, Елены Дамбаевой. Эту же постановку с участием звёзд бурятского балета и молодых артистов увидят зрители 26 и 27 апреля.

Возрастное ограничение 12+


балет театр оперы и балета

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