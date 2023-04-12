В Бурятии «перехватили» потенциально опасных лошадей без документов

Животных везли через республику в Казахстан
В республиканском управлении ветеринарии рассказали об очередной попытке незаконной перевозки сельскохозяйственных животных. Недавно через Бурятию из соседнего Забайкальского края «переправляли» лошадей. Их собирались транспортировать в Казахстан.
О произошедшем сообщили очевидцы, и информацию тут же передали в ГИБДД и Россельхознадзор. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с конями на дороге в микрорайоне Исток. После проверки выяснилось, что животных везли без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД).
Россельхознадзор потребовал вернуть «живой» груз туда, откуда его и везли – в Оловянинский район Забайкалья. В управлении ветеринарии тем временем напомнили: перемещение животных должно осуществляться в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства и при наличии необходимых документов. Размер штрафов для нарушителей колеблется от 3 до 5 тысяч для физических, от 30 до 40 – для должностных и от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц – согласно части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.
С начала года в Бурятию из соседнего региона уже дважды пытались ввести сельхозживотных. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Ранее в ведомстве пояснили: согласно ветеринарным правилам регионализации, регионы с более низким статусом благополучия по ящуру не могут завозить крупный и мелкий рогатый скот в субъекты с более высоким статусом, каким является Бурятия.
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Общество, Фото:
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