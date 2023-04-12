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Члены сборной России примут участие в Байкальском лыжном марафоне

Члены сборной России примут участие в Байкальском лыжном марафоне
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На соревнования приедут Алиса Жамбалова и Виктория Невьянцева

До старта Байкальского лыжного марафона остались считанные дни. Лыжная гонка на льду озера Байкал пройдёт в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

Регистрацию уже прошли свыше 300 спортсменов и любителей лыжных гонов из самых разных уголков России. Так, в марафоне примут участие члены сборной команды России: Алиса Жамбалова, Виктория Невьянцева, Андрей Бологов и Андрей Феллер. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Программа соревнований:

14 апреля
10:30 - Парад открытия первого дня соревнований
11:00 - Старт квалификации спринта
11:30 - Старт 1 км
11:45 - Старт 3 км
12:05 - Старт 5 км девушки
12:25 - Старт 5 км и 10 км юноши
13:15 - Начало финальных забегов

15 апреля
11:30 - Парад открытия XXII Байкальского лыжного марафона
12:00 - Старт на дистанции 50/30/20/10 км
16:00 - Церемония награждения

Фоторепортаж с прошлых соревнований можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение: 0+.
лыжный марафон лыжный спорт спорт Бурятия Баргузинский район Байкал

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