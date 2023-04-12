В Улан-Удэ пройдёт танцевальный турнир «Жемчужина Байкала»

За звание лучших поборются танцоры из трёх регионов



Традиционный межрегиональный турнир «Жемчужина Байкала» пройдёт 15 и 16 апреля в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ, сообщает региональное министерство спорта.



В танцевальных баталиях сойдутся около 300 участников разных возрастов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.



- Для многих титулованных спортсменов и тренеров - «Вдохновение» стало стартовой площадкой, которое способствовало развитию бального танца в Бурятии. Спортсмены клуба являются неоднократными победителями призёрами российских и международных соревнований по танцевальному спорту, - отметили организаторы.



Посетить турнир могут жители и гости Улан-Удэ. Вход свободный.



Начало турнира 15 апреля в 9:30, 16 апреля в 10:00



Возрастное ограничение 0+





