За звание лучших поборются танцоры из трёх регионов
Традиционный межрегиональный турнир «Жемчужина Байкала» пройдёт 15 и 16 апреля в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ, сообщает региональное министерство спорта.
В танцевальных баталиях сойдутся около 300 участников разных возрастов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
- Для многих титулованных спортсменов и тренеров - «Вдохновение» стало стартовой площадкой, которое способствовало развитию бального танца в Бурятии. Спортсмены клуба являются неоднократными победителями призёрами российских и международных соревнований по танцевальному спорту, - отметили организаторы.
Посетить турнир могут жители и гости Улан-Удэ. Вход свободный.
Начало турнира 15 апреля в 9:30, 16 апреля в 10:00
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдёт танцевальный турнир «Жемчужина Байкала»
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