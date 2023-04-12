Кондуктор не поверила словам 10-летнего мальчика
11 апреля около 23 часов в Улан-Удэ росгвардейцы получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в трамвае.
Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на остановку общественного транспорта по улице Ключевская. Кондуктор сообщила, что в такое позднее время в трамвае едет ребёнок без сопровождения взрослых.
На вопросы кондуктора мальчик рассказал, что едет домой после тренировки.
- Во избежание противоправных действий в отношении ребёнка женщина, не поверив ему, вызвала наряд правоохранителей. 10-летнего мальчика, уже состоящего на учёте, росгвардейцы доставили в полицию и передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. С приехавшими за сыном родителями была проведена профилактическая беседа о правилах безопасности и о действующем в регионе «комендантском часе», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Справка:
В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.
Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться в общественных местах (на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений) без сопровождения законных представителей:
- с 25 мая по 1 сентября - с 23.00 до 06.00,
- летом - с 22.00 до 06.00.
В Улан-Удэ ребёнка, ехавшего в трамвае без родителей, увезли в полицию
Общество, Фото:
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