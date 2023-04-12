В Чите возведут ещё один жилой микрорайон

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В столице Забайкалья начато возведение первого жилого дома на 265 квартир нового микрорайона на КСК. Всего по проекту здесь предусмотрено строительство 20 многоквартирных домов и необходимой социальной инфраструктуры.
- Первый дом микрорайона запроектирован 12-этажным с одно-, двух- и трёхкомнатными квартирами. На первых этажах разместятся нежилые помещения для коммерческого использования. Также будет выполнено благоустройство двора формата зелёного мини-парка со спортивными, игровыми площадками, местами для спокойного отдыха. Все придомовое пространство будет покрыто видеонаблюдением, реализованы современные умные домофоны, умные шлагбаумы, концепции умного дома и «двор без машин», - рассказал генеральный директор «ТрансСтройДевелопмен» Евгений Куницкий.
Всего в рамках строительства седьмого микрорайона на КСК планируется возвести 20 многоквартирных домов 9-12 этажей, на первых этажах которых будут размещены помещения общественного назначения, и объекты социальной инфраструктуры: школа, детские дошкольные учреждения, физкультурно-оздоровительный комплекс с детскими секциями, культурно-досуговый центр с кинотеатром и детскими творческими кружками, медицинский центр (поликлиника). Генеральной линией микрорайона является пешеходный бульвар с центральной площадью, предназначенный для отдыха всех желающих горожан.
- Госинпекцией Забайкальского края разработана программа проверок по объекту. Назначены ответственные лица, - отметил заместитель начальника отдела по строительному надзору Павел Куклин.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории Читы началось строительство микрорайона Романовский, план которого включает 48 жилых домов и необходимую социальную инфраструктуру. Технологическое присоединение к инженерным сетям и строительство внутриквартальных дорог будет выполнено за счёт бюджета Забайкальского края. На эти цели из федерального бюджета региону выделено около 2,3 миллиарда рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита.
Оба строящихся микрорайона вошли в программу комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Чите возведут ещё один жилой микрорайон
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