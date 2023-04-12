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В Бурятии на месте старого деревянного построят новый арочный мост

В Бурятии на месте старого деревянного построят новый арочный мост
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
На работы выделено 65 млн рублей

В городе Кяхта в Кяхтинском районе Бурятии в этом году начнут реконструкцию старого деревянного моста по улице Банзарова. Его построили в 1994 году. Сейчас он находится в аварийном состоянии и давно не эксплуатируется.

- Мост связывает две центральные части города. Управление государственной экспертизы Бурятии выдало положительное заключение на капитальный ремонт этого объекта. К работам планируется приступить уже в этом году, - сообщили в республиканском правительстве.

На сегодня износ моста, расположенного в центре города Кяхта, достиг 80 процентов. Сооружение не пригодно для ремонта и дальнейшего использования. Исходя из этого специалисты приняли решение о демонтаже старого моста и замене всех его конструкций.



- Проектировщики предложили выполнить опоры в виде монолитных железобетонных фундаментов, опирающихся на забитые сваи. На фундаменты установят металлические арочные конструкции для пропуска воды и организации по ним проезда автомобилей и прохода людей. В итоге мост станет двухпролётным арочным, - рассказали в правительстве о будущем мосте.

Общая длина нового моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м.

Также по обеим сторонам моста будут организованы тротуары для пешеходов, и освещение. Для безопасности жителей на мосту будут установлены металлические ограждения.

По информации администрации города Кяхты, капитальный ремонт моста, продлится два года. Ввод объекта запланирован в конце 2024 года. Стоимость работ составит более 65 млн. рублей. Ремонт моста будет произведён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы».





дорожное строительство национальный проект

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