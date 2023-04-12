В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Мальчики получили имена Матвей и Егор



В Заиграевском районе Бурятии была зарегистрирована первая двойня этого года. Радость и счастье пришли в семью молодой мамы Елены Максимовны 31 марта, когда на свет появились её два сына с разницей в одну минуту. Малышей назвали Матвеем и Егором.



В торжественной обстановке работники Заиграевского отдела поздравили маму мальчиков с замечательным событием, вручили первые документы о рождении детей. Также Елене пожелали крепкого здоровья, мудрости и терпения в воспитании детей, а новым гражданам Российской Федерации – лёгких дорог и открытых путей. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

