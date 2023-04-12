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В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню года

В Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Мальчики получили имена Матвей и Егор

В Заиграевском районе Бурятии была зарегистрирована первая двойня этого года. Радость и счастье пришли в семью молодой мамы Елены Максимовны 31 марта, когда на свет появились её два сына с разницей в одну минуту. Малышей назвали Матвеем и Егором.

В торжественной обстановке работники Заиграевского отдела поздравили маму мальчиков с замечательным событием, вручили первые документы о рождении детей. Также Елене пожелали крепкого здоровья, мудрости и терпения в воспитании детей, а новым гражданам Российской Федерации – лёгких дорог и открытых путей. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
ЗАГС Бурятия Заиграевский район двойня новорожденные

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