Юные спортсмены из Бурятии завоевали медали на первенстве России по ачери-биатлону







- Занимаются парни этим видом спорта с первого класса и постоянно участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях, а помогают им их родители. Сейчас они заканчивают 9 класс Михайловской средней общеобразовательной школы и планируют дальше заниматься спортом и получить для начала звание кандидата в мастера спорта, - рассказал глава о победителях.



Юношей тренирует Александр Лупсанов, заслуженный работник физической культуры республики, заслуженный тренер Бурятии, а также тренер по лыжным гонкам спортивной школы «Закамна». Александр Лупсанов воспитал четырёх мастеров спорта.







Справка:



Ачери-биатлон — зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука. Первый чемпионат мира был проведен в 1998 году в Италии. Россия является одним из мировых лидеров в этом виде спорта.

- Занимаются парни этим видом спорта с первого класса и постоянно участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях, а помогают им их родители. Сейчас они заканчивают 9 класс Михайловской средней общеобразовательной школы и планируют дальше заниматься спортом и получить для начала звание кандидата в мастера спорта, - рассказал глава о победителях.Юношей тренирует Александр Лупсанов, заслуженный работник физической культуры республики, заслуженный тренер Бурятии, а также тренер по лыжным гонкам спортивной школы «Закамна». Александр Лупсанов воспитал четырёх мастеров спорта.Ачери-биатлон — зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука. Первый чемпионат мира был проведен в 1998 году в Италии. Россия является одним из мировых лидеров в этом виде спорта.

Спортсмены из села Михайловка Закаменского района Бурятии Иван В. и Бэлигто Б. стали победителями на первенстве России по ачери-биатлону среди юниоров в городе Рыбинск Ярославской области. За выдающиеся достижения в спорте они будут поощрены стипендией, сообщил в своём Telegram-канале глава района Сергей Гонжитов.Ачери-биатлон – это весьма необычный, но очень интересный зимний вид спорта, в котором сочетается лыжная гонка со стрельбой из лука. Всё тоже самое, как в обычном биатлоне, только вместо винтовки — лук и колчан стрел за спиной. В ачери-биатлоне есть несколько видов гонок: индивидуальная гонка, спринт, персьют, эстафета и масстарт.- Ачери-биатлон имеет древние корни в культуре разных народов. Если включить логику, то, действительно, чтобы прокормить семью и племя, охотник должен был уметь отменно ходить на лыжах и стрелять из лука. Вид спорта развит в основном на Урале и в Центральном федеральном округе, а в Сибири - почти нет. Для Бурятии это исключительный вид, - прокомментировал Сергей Гонжитов.Иван занял первое место в ачери-гонке среди юниоров. Бэлигто занял первые места в ачери-масстарте и в ачери-персьюте среди юниоров. Также спортсмены получили вторые и третьи места по другим дисциплинам.