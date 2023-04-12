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В Бурятии узница концлагерей рассказала о своей жизни

В Бурятии узница концлагерей рассказала о своей жизни
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Тункинском районе поздравили ветерана труда

Во всём мире 11 апреля отметили 78-ю годовщину освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день почитают память людей, которые погибли от рук карателей. Люди возлагают венки и цветы к мемориальным сооружениям. Чествуют тех, кто внёс значительный вклад в помощь освобождённым узникам.

По информации министерства соцзащиты Бурятии, в Тункинском районе проживает Пелагея Андреевна Шагаева, которая в детские годы попала в Германию, где вместе с мамой и бабушкой находилась в фашистском концлагере.

- Родилась я 7 марта 1939 года в Калужской области. Через нашу деревню проходила дорога на Москву, мы постоянно находились под бомбёжкой. В один из таких дней я потеряла брата, который погиб от сильных ожогов, - вспоминает детские годы ветеран. - В возрасте 3 лет все мирное население немцы стали угонять в Германию. Меня и мою семью тоже забрали. Всех взрослых в дневное время отправляли на работы. Я в это время оставалась с бабушкой, пока мама и сестра с братом работали вместе с другими. Кормили мало, давали «баланду» из свёклы, моркови и брюквы.

Освободили пленных советские солдаты 9 мая 1945 года. По воспоминаниям Пелагеи Андреевны:
- В день освобождения началась сильная бомбёжка, горели постройки, столовая. Стоял дым, который зачернил собой небо и стало темно как ночью. После прекращения обстрелов, когда дым рассеялся, двери барака распахнулись и перед нами стояли наши солдаты. Они сказали нам бежать в лес, как можно дальше все были худые, слабые. Потом не зная куда идти дальше, мы вышли к дороге и увидели строй солдат. Это оказались советские воины, офицеры, следовавшие за ними, сказали нам идти за строем. Так мы дошли до полевой кухни.

После этого всех распределили в карантин, где освобождённые пленные прожили до сентября 45 года, пока им делали документы.

- Нам предлагали остаться жить в Германии, но бабушка сказала, что нет ничего лучше родного дома. Обратно мы ехали в товарном вагоне, и помнится, как по дороге мы останавливались у садов, бежали рвали фрукты довольные, свободные. Когда приехали в родную деревню, то на её месте не было ничего. Люди, которые приехали раньше, вырыли землянки и жили в них. Первым, что построили народом, оказалась школа, люди очень хотели, чтобы дети пошли учиться, - со слезами говорит Пелагея Андреевна.

В 1961 году Пелагея Андреевна вышла замуж за сибиряка. Супруг предложил поехать к нему на Родину.

- Мы молодые, задорные рванули в город Тулун Иркутской области, и я устроилась работать поваром. Там мы прожили до 2020 года, после смерти мужа я переехала к дочери в село Кырен, Тункинского района.

Пелагея Андреевна имеет звание «Ветеран труда», удостоверение «Узника концлагерей», юбилейные медали ко Дню Победы.

- В этот знаменательный для всего мира день мы навестили нашу землячку. Пожелали ей крепкого здоровья и долголетия. В ближайшее время в школах Тункинского района будут проведены классные часы, где Пелагея Андреевна поделится с молодым поколением опытом и расскажет о своей жизни, - рассказали в районном отделе социальной защиты населения.

Бурятия Тункинский район узники концлагерей ветераны труда Великая Отечественная

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