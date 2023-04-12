В Бурятии проведут чемпионат по ловле рыбы со льда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся в Селенгинском районе



15 апреля в Бурятии проведут чемпионат республики по ловле рыбы со льда на блесну «Зимняя блесна». Соревнования пройдут на озере Щучье. Местом сбора станет лагерь «Сибиряк».



К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения. Подача предварительных заявок производится до 13 апреля включительно.



Турнир проводится в лично-командном зачёте, команды состоят из трёх участников. В случае отсутствия команды допускается участие в личном зачёте.



Соревнования пройдут в один день одним туром продолжительностью 5 часов.



Программа соревнований



15 апреля

7:00-8:00 - Заезд участников

8:00-8:30 – Регистрация

8:30 – Построение. Открытие соревнований

9:00 – Старт соревнований

14:00 – Финиш соревнований

14:00-15:00 — Взвешивание

15:30-16:00 — Подведение итогов соревнований

16:20 – Награждение победителей. Закрытие соревнований



Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями.



Возрастное ограничение: 0+.

