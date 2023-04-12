Соревнования состоятся в Селенгинском районе
15 апреля в Бурятии проведут чемпионат республики по ловле рыбы со льда на блесну «Зимняя блесна». Соревнования пройдут на озере Щучье. Местом сбора станет лагерь «Сибиряк».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения. Подача предварительных заявок производится до 13 апреля включительно.
Турнир проводится в лично-командном зачёте, команды состоят из трёх участников. В случае отсутствия команды допускается участие в личном зачёте.
Соревнования пройдут в один день одним туром продолжительностью 5 часов.
Программа соревнований
15 апреля
7:00-8:00 - Заезд участников
8:00-8:30 – Регистрация
8:30 – Построение. Открытие соревнований
9:00 – Старт соревнований
14:00 – Финиш соревнований
14:00-15:00 — Взвешивание
15:30-16:00 — Подведение итогов соревнований
16:20 – Награждение победителей. Закрытие соревнований
Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проведут чемпионат по ловле рыбы со льда
Общество, Фото:
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