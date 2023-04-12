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В Бурятии похоронят погибшего на СВО 21-летнего контрактника

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 21-летнего контрактника
Общество,  Фото:«Иволга-инфо 24/7»
Он погиб на спецоперации почти два месяца назад

В эту пятницу, 14 апреля, в Иволгинском районе Бурятии простятся с 21-летним Булатом Доржиевым, который погиб 20 февраля во время специальной военной операции на Украине. Траурная церемония состоится в Иволгинске у здания районной администрации, сообщается в группе «Иволга-инфо 24/7».

Булат родился 13 апреля 2001 года. Его детство прошло в селе Верхняя Иволга. Доржиев окончил девять классов местной СОШ и после поступил в Бурятский республиканский агротехнический техникум, выучившись на техника-электрика. В декабре 2021-го ушёл в армию. Служил матросом во Владивостоке.

На СВО наш земляк отправился в июле 2022 года, заключив контракт с Вооружёнными силами РФ. 
смерть

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