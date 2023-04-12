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В селе в Бурятии школьников атакуют собаки

В селе в Бурятии школьников атакуют собаки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Чтобы не столкнуться с ними, детям приходится идти с занятий лесом

Жители прибайкальского села Турунтаево пожаловались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» на агрессивных псов, которые нападают на идущих из школы детей. Сельчане сообщили, что животные – три взрослых особи и несколько щенков – поселились возле гаражей, которые находятся недалеко от частных домов на улице 16-ый квартал. Ученикам СОШ приходится искать окольные пути.

- Невозможно пройти мимо – налетают! Дети со школы идут через лес. Боятся, – заявили прибайкальцы.

По их словам, мимо собак невозможно не то что пройти, а даже проехать на машине. Люди попросили местные власти принять меры. Заведующая сектором агропромышленного комплекса  районной администрации Ирина Нечаева отметила, что на месте уже побывали сотрудники ветеринарной станции и специалисты районной и сельской администраций.

- На момент обследования обнаружили двух животных белой и коричневой мастей. Заявка на отлов принята в работу, – цитирует Нечаеву «Прибайкалье-инфо.24/7».
собаки животные школьники дети

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