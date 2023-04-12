Деревья в столице Бурятии «ампутировали» без разрешения

Теперь виновные понесут за это наказание









Экологи предупреждают: если сделать что-то неправильно, зелёные насаждения просто погибают. Ствол гниёт, внутрь попадают споры грибов и других микроорганизмов. Метод топпинга – удаление всей кроны (или, иначе, обезглавливание) – вообще крайняя мера, а не панацея, считают специалисты.



«Фронтовики» даже запустили в соцсетях флешмоб, призвав жителей бурятской столицы объединиться против варварской обрезки. Всем желающим предложили публиковать фото с деревьями-ампутантами в соцсетях с хештегом #хочузелёныйгород03.







Тем временем в КГХ заявили: город занимается так называемой омолаживающей и санитарной подрезкой только в местах общего пользования. А на придомовых и прилегающих к ним территориях это должны делать управляющие компании и ТСЖ.



Сначала нужно направить в КГХ уведомление установленного образца, причём за пять дней до начала работ. После сотрудники комитета выезжают на место и дают рекомендации по типу, степени и глубине подрезки, чтобы деревья не превращали в пни. Такой порядок утвердили в 2019 году. До этого во дворах и на частных территориях предприятий и организаций ответственные лица могли бесконтрольно срубать деревья и кустарники.



Как выяснилось, те же зелёные насаждения у Троицкой церкви спилили без разрешения – в отделе природопользования и охраны окружающей среды КГХ его не выдавали, да и никакое уведомление туда не направляли. Теперь виновные понесут наказание.



- Ответственное лицо вызвали для дачи пояснений по поводу подрезки и вырубки без разрешения. На него составили два протокола по статьям 26 («Нарушение вырубки (сноса), пересадки зелёных насаждений без соответствующего разрешения органов местного самоуправления или повреждение зелёных насаждений») и 26.1 («Нарушение правил содержания зелёных насаждений, установленных муниципальными правовыми актами») республиканского закона об административных правонарушениях, – пояснили в комитете.

