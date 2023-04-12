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В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде табакокурения и алкоголизма

В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде табакокурения и алкоголизма
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Ведя здоровый образ жизни, можно экономить деньги

Для осуждённых исправительного центра при ИК-7 в Улан-Удэ провели лекцию о вреде табакокурения и алкоголизма.

Занятие для осуждённых провела врач профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Бояновой Анна Нагаслаева.


Она рассказала о стадиях развития вредных привычек, об их пагубном влиянии на организм человека, а также о денежной экономии ведения здорового образа жизни, взамен систематических трат на сигареты и алкоголь.

В завершение мероприятия врач ответила на вопросы осуждённых и раздала информационный материал на пройдённую тематику, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
осужденные

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