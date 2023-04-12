В Улан-Удэ до +10 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике местами снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 12 апреля, в республике переменная облачность, утром и днём местами снег. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +7,+12, местами -1,+4.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +8,+10.



