Он воспитанник спортивного клуба «Чёрный пояс»
Спортсмен из Бурятии Иван Шамякин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по карате киокусинкай. Соревнования проходили в Московском центре боевых искусств.
Иван стал призёром в дисциплина кëкусин-кан в разделе ката. Спортсмен – воспитанник улан-удэнского спортивного клуба «Чёрный пояс», сообщили в минспорта Бурятии.
- Готовились усердно. Всего от нашего клуба участвовали трое спортсменов. Только Ивану удалось войти в тройку лучших каратистов страны и занять третье место. Будем работать над ошибками и постараемся на следующий год подняться на высшую ступень пьедестала, - рассказал тренер спортсмена Алексей Федоров.
В борьбе за медали сошлись 120 спортсменов из 23 регионов.
Каратист из Бурятии стал призёром первенства страны
Общество, Фото:
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