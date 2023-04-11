Каратист из Бурятии стал призёром первенства страны

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Он воспитанник спортивного клуба «Чёрный пояс»



Спортсмен из Бурятии Иван Шамякин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по карате киокусинкай. Соревнования проходили в Московском центре боевых искусств.



Иван стал призёром в дисциплина кëкусин-кан в разделе ката. Спортсмен – воспитанник улан-удэнского спортивного клуба «Чёрный пояс», сообщили в минспорта Бурятии.



- Готовились усердно. Всего от нашего клуба участвовали трое спортсменов. Только Ивану удалось войти в тройку лучших каратистов страны и занять третье место. Будем работать над ошибками и постараемся на следующий год подняться на высшую ступень пьедестала, - рассказал тренер спортсмена Алексей Федоров.



В борьбе за медали сошлись 120 спортсменов из 23 регионов.

