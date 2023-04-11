Сильный ветер в Улан-Удэ сорвал и погнул шумоуловители на мостах

В столице Бурятии «наследила» непогода
В эти дни на Бурятию, как и предупреждали
синоптики, обрушился сильный ветер. Его порывы в некоторых районах достигали 21 метра в секунду.
Из-за разгула стихии несколько населённых пунктов в Селенгинском районе накануне остались без электроэнергии, а в Гусиноозёрске сильный ветер сорвал обшивку
с многоквартирного дома. «Наследила» непогода и в столице республики – шумоуловители на мосту «Бегущая лань» в некоторых местах слетели и погнулись.
Сотрудники комбината по благоустройству оперативно устранили все повреждения. Во вторник, 11 апреля, они ведут восстановительные работы на надземном переходе на Центральном рынке. В ближайшее время возьмутся за шумоуловители на Богатырском мосту и информационный стенд на площади Советов, которые тоже пострадали от штормового ветра.
Он воспитанник спортивного клуба «Чёрный пояс»
В столице Бурятии «наследила» непогода
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