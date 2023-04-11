Во Фролихинском заказнике наступает весна
В Бурятии рассказали природные новости с Северного Байкала. Инспектора поведали о ночных морозах, первых перелётных птицах и об одиноком лыжнике.
- Апрель в этом году холодный: ночные температуры до сих пор падают ниже 20 градусов. В устье реки Фролиха до сих пор не промыло русло, такого мы не наблюдали очень давно. Небольшие открытые участки воды в предустьевом болоте днём «отходят», но ночью замерзают обратно, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье». - Идёт весна долго, но её не остановить.
По словам государственного инспектора Евгения Родионова, уже начался пролёт водоплавающей птицы. Первыми прилетела пара уток (кряквы). Спустя пару дней был замечен одинокий лебедь, который не останавливаясь, улетел дальше на север. За ним появились ещё четыре лебедя, переждавших плохую погоду у контрольно-наблюдательного пункта.
Лесных гостей в этом году немного, скорее всего из-за хороших кормовых условий. Изредка приходят лисица и норка. А соболей в последний раз видели только в феврале.
Из людей в посетители Фролихинского заказника записываются отважные единицы. В основном они путешествуют на снегоходах, но на днях встретился лыжник, покоряющий маршрут Хакусы – бухта Аяя – озеро Фролиха. Он шёл в составе группы, но сильно вырвался вперёд.
- Значит, скоро придут ещё гости. Наблюдаем, - подытожили в «Заповедном Подлеморье».
На севере Бурятии начался пролёт водоплавающих птиц
Общество, Фото:
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