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Стало известно, почему в Бурятии текли «кровавые» ручьи

Стало известно, почему в Бурятии текли «кровавые» ручьи
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо", Бурприроднадзор
Возможную причину их появления назвали эксперты-химики

Месяц назад сотрудники Бурприроднадзора побывали в Мухоршибири. Тогда, в середине марта, по улице Ленина потекли «кровавые» ручьи. Потоки воды странного красного цвета заметили местные жители, которые тут же сообщили об этом в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

- Все в панике, говорят, что похоже на кровь. А может, это что из-под земли что-то выходит, реактивы. Так-то правда неприятная картина, – рассказали ранее сельчане.

 

Осмотр показал, что окрашенная вода вытекает из двора заброшенного дома. Вскоре удалось найти хозяев этой постройки. Чиновники договорились с ними о встрече. На следующий день представители сельской администрации осмотрели территорию и никаких биологических отходов там не обнаружили. В вайбер-группе уточнили, что окрашенная жидкость просочилась из-под забора между дворами домов № 142 и 144.

- Рядом с ним – небольшая свалка из досок, разобрать которую не получилось – всё замёрзло. Потом вода стекала по наклонной, вытекала из-под ворот 144-го и из-под забора 142-го дома, бежала в направлении канавы, в сторону улицы Доржиева мимо жилых домов, магазина и здания гостиницы «Визит», – говорилось в «Мухоршибири-инфо.24/7».

Подтёки были на всём протяжении канавы – от жилого дома до магазина. Позже и внутри неё тоже обнаружили новые цветные пятна от воды – словно её «выдавливало» на поверхность из почвы. Те, что более свежие, были ярче.

Установить, откуда взялась «кровавая» вода, сразу не удалось. Однако специалисты из аккредитованной лаборатории взяли образцы талых вод с жидкостью красного цвета для проведения испытаний и определения концентрации загрязняющих веществ.

В итоге в них выявили небольшое превышение по железу, нитритам и аммиаку. Остальные показатели – в пределах допустимых норм. По мнению экспертов-химиков, это говорит том, что в воду попали соединения от сельскохозяйственной и прочей деятельности человека – возможно, удобрения. Больше красная вода в районном центре не появлялась. Бурприроднадзор продолжит держать ситуацию на контроле.

вода удобрения природа

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