В столицу Бурятии приедет группа «Чиж и Cо»

Легендарный коллектив даст большой концерт в ФСК





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Возрастное ограничение – 6+

Известная российская рок-группа «ЧижCо» через месяц выступит в Улан-Удэ. Музыканты дадут концерт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 15 мая ().Легендарный коллектив представит поклонникам свою программу «Лучшее». Это песни, которые вся страна распевает уже не один десяток лет и которые до сих пор не потеряли своей актуальности.Билеты появились в продаже. Цены на них доходят до 5000 рублей. Улан-удэнцы уже в предвкушении встречи с любимой группой и самим Сергеем Чиграковым. «Только бы доехал», «Столько жду этот концерт, хоть бы не отменили», – пишут они в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».