В Бурятии владельцам нарезного оружия напомнили о необходимости контрольного отстрела

Росгвардия напомнила жителям Бурятии – владельцам нарезного оружия – о необходимости контрольного отстрела.
Согласно федеральному закону «Об оружии», оружие, канал ствола которого имеет овально-винтовую сверловку (типа «Ланкастер»), либо нарезную часть («Парадокс», до 140 мм), является нарезным. Владельцам гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом надлежит производить контрольный отстрел один раз в 15 лет, и при решении его реализации.
Гражданам, приобретших такое гражданское оружие до 29 июня 2022 года, необходимо провести контрольный отстрел.
Контрольный отстрел производится по адресу: Улан-Удэ, ул. Ботаническая 33 «Д» (еженедельно, по средам, с 09.00 до 12.00).
При себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- разрешение на хранение и ношение оружия;
- направление на контрольный отстрел;
- оружие, подлежащее отстрелу;
- 3-5 патронов.
Дополнительную информацию можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии по телефонам: 8 (3012) 37-98-05, 37-94-26, 37-94-52.