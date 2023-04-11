В Бурятии владельцам нарезного оружия напомнили о необходимости контрольного отстрела



- паспорт гражданина Российской Федерации;

- разрешение на хранение и ношение оружия;

- направление на контрольный отстрел;

- оружие, подлежащее отстрелу;

- 3-5 патронов.



Дополнительную информацию можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии по телефонам: 8 (3012) 37-98-05, 37-94-26, 37-94-52.



Росгвардия напомнила жителям Бурятии – владельцам нарезного оружия – о необходимости контрольного отстрела.Согласно федеральному закону «Об оружии», оружие, канал ствола которого имеет овально-винтовую сверловку (типа «Ланкастер»), либо нарезную часть («Парадокс», до 140 мм), является нарезным. Владельцам гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом надлежит производить контрольный отстрел один раз в 15 лет, и при решении его реализации.Гражданам, приобретших такое гражданское оружие до 29 июня 2022 года, необходимо провести контрольный отстрел.Контрольный отстрел производится по адресу: Улан-Удэ, ул. Ботаническая 33 «Д» (еженедельно, по средам, с 09.00 до 12.00).При себе необходимо иметь: