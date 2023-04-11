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В Бурятии владельцам нарезного оружия напомнили о необходимости контрольного отстрела

В Бурятии владельцам нарезного оружия напомнили о необходимости контрольного отстрела
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
С призывом обратилась Росгвардия

Росгвардия напомнила жителям Бурятии – владельцам нарезного оружия – о необходимости контрольного отстрела.

Согласно федеральному закону «Об оружии», оружие, канал ствола которого имеет овально-винтовую сверловку (типа «Ланкастер»), либо нарезную часть («Парадокс», до 140 мм), является нарезным. Владельцам гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом надлежит производить контрольный отстрел один раз в 15 лет, и при решении его реализации.

Гражданам, приобретших такое гражданское оружие до 29 июня 2022 года, необходимо провести контрольный отстрел.

Контрольный отстрел производится по адресу: Улан-Удэ, ул. Ботаническая 33 «Д» (еженедельно, по средам, с 09.00 до 12.00).

При себе необходимо иметь:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- разрешение на хранение и ношение оружия;
- направление на контрольный отстрел;
- оружие, подлежащее отстрелу;
- 3-5 патронов.

Дополнительную информацию можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии по телефонам: 8 (3012) 37-98-05, 37-94-26, 37-94-52.
Росгвардия оружие

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