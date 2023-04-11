Лучшие школьные дальневосточные команды собрал отборочный турнир «Серебряного мяча»
В Биробиджане с 5 по 9 апреля проходил отбор на всероссийский этап соревнований по волейболу среди школьных команд Дальнего Востока «Серебряный мяч» с участием 20 команд. Спортивное мероприятие проводилось в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».
В соревнованиях принимали участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2008-2009 годов рождения). Бурятию представляли три команды из Закаменского района и Курумканского районов.
По итогам соревнований ребята из Курумканской СОШ №1 заняли первое место. Юноши Мылинской СОШ стали третьими.
Участники, занявшие призовые места были награждены кубками и дипломами, а игроки команд – медалями и статуэтками. Об этом сообщает Закаменская ДЮСШ.
Волейболисты Бурятии стали лучшими в ДФО
Общество, Фото:
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