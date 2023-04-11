В Улан-Удэ начала работу конференция об образовании и науки

В ней принимают участие учёные из Бурятии, а также Монголии



В Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления в Улан-Удэ начала работу конференция «Образование и наука». В рамках конференции работают 17 секций по различным направлениям. Также пройдёт международный научный круглый стол и научный семинар на английском языке.



В мероприятии участвуют сотрудники ведущих вузов Бурятии, научных учреждений России и Монголии, а также представители различных предприятий и госучреждений Бурятии. Они представят свыше 360 аудиторных и более 60 стендовых докладов по математике и информатике, техническим, естественным и гуманитарным наукам, сообщила пресс-служба ВСГУТУ.



- Наша традиционная конференция с международным участием посвящена 100-летию Республики Бурятия и десятилетию науки и технологий в России, - заявил проректор ВСГУТУ по научной работе и инновациям, доктор технических наук, профессор Дмитрий Шалбуев.





