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В Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму

В Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проведут в Иволгинском районе

С 14 по 16 апреля в Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму на горных дистанциях – ХVII открытые республиканские соревнования памяти С.Д. Балданова. Местом проведения соревнований станет скальный массив в местности Тологой в Иволгинском районе.

К участию приглашаются команды вузов, ссузов, туристических клубов и районов Бурятии. Заявки направляются на электронную почту: [email protected] с пометкой «Тологой». Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.

Фоторепортаж «Байкал-Daily» с прошлого первенства можно посмотреть здесь.

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спортивный туризм первенство Бурятии спорт Бурятия Иволгинский район

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