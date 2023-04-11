Соревнования проведут в Иволгинском районе
С 14 по 16 апреля в Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму на горных дистанциях – ХVII открытые республиканские соревнования памяти С.Д. Балданова. Местом проведения соревнований станет скальный массив в местности Тологой в Иволгинском районе.
К участию приглашаются команды вузов, ссузов, туристических клубов и районов Бурятии. Заявки направляются на электронную почту: [email protected] с пометкой «Тологой». Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Фоторепортаж «Байкал-Daily» с прошлого первенства можно посмотреть здесь.
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В Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму
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