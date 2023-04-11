В Улан-Удэ покажут документальный фильм о космонавте Алексее Леонове

В основу картины легло интервью космонавта, снятое его дочерью
13 апреля в Национальной библиотеке Бурятии в рамках киноакции «Время первых» пройдёт показ документального фильма «Алексей Леонов. Космос внутри».
В основу картины легло интервью космонавта, снятое его дочерью Оксаной за два года до его смерти. Алексей Леонов откровенно рассказал о своей судьбе, о том, как, несмотря на голодное детство и военные лишения, он смог стать первым из первых.
Его рассказ о жизненном пути сопровождают документальные хроники, кадры из советской истории об освоении космоса. Фильм также затрагивает тему художественного таланта космонавта, которого называли лучшим художником среди космонавтов и лучшим космонавтом среди художников.
Кинопоказ документальной ленты «Алексей Леонов. Космос внутри» состоится 13 апреля в 13:30 в конференц-зале Национальной библиотеки. Вход свободный.
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