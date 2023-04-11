В Улан-Удэ покажут документальный фильм о космонавте Алексее Леонове

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13 апреля в Национальной библиотеке Бурятии в рамках киноакции «Время первых» пройдёт показ документального фильма «Алексей Леонов. Космос внутри».В основу картины легло интервью космонавта, снятое его дочерью Оксаной за два года до его смерти. Алексей Леонов откровенно рассказал о своей судьбе, о том, как, несмотря на голодное детство и военные лишения, он смог стать первым из первых.Его рассказ о жизненном пути сопровождают документальные хроники, кадры из советской истории об освоении космоса. Фильм также затрагивает тему художественного таланта космонавта, которого называли лучшим художником среди космонавтов и лучшим космонавтом среди художников.Кинопоказ документальной ленты «Алексей Леонов. Космос внутри» состоится 13 апреля в 13:30 в конференц-зале Национальной библиотеки. Вход свободный.