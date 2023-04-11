В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад

Люди попросили построить им новую переправу



Жителей прибайкальского посёлка Итанца беспокоит состояние местного моста Когда лёд на реке растает, переправа, которой уже более 50 лет, не выдержит и рухнет, уверены сельчане.



- Если не будет этого моста, мы не сможем перебраться через реку. Его построили в 70-х годах и он уже не подлежит ремонту, – рассказали люди в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Они попросили решить вопрос со строительством нового сооружения. Глава Итанцинского сельского поселения Сергей Арефьев сообщил, что старый мост является бесхозным, так что отремонтировать его можно только на внебюджетные средства.



- Оценим его состояние. Если можно будет отремонтировать – отремонтируем, если нет – уберём, чтобы не представлял опасности, – пояснил он.



По словам сельского главы, рядом есть ещё один мост – автомобильный, которым можно пользоваться.



- Его недавно взяла на баланс районная администрация. Его будут ремонтировать, – добавил Сергей Арефьев.



