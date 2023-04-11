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В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад

В Бурятии сельчане боятся обрушения моста, построенного полвека назад
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Люди попросили построить им новую переправу

Жителей прибайкальского посёлка Итанца беспокоит состояние местного  моста Когда лёд на реке растает, переправа, которой уже более 50 лет, не выдержит и рухнет, уверены сельчане.

- Если не будет этого моста, мы не сможем перебраться через реку. Его построили в 70-х годах и он уже не подлежит ремонту, – рассказали люди в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Они попросили решить вопрос со строительством нового сооружения. Глава Итанцинского сельского поселения Сергей Арефьев сообщил, что старый мост является бесхозным, так что отремонтировать его можно только на внебюджетные средства.

- Оценим его состояние. Если можно будет отремонтировать – отремонтируем, если нет – уберём, чтобы не представлял опасности, – пояснил он.

По словам сельского главы, рядом есть ещё один мост – автомобильный, которым можно пользоваться.

- Его недавно взяла на баланс районная администрация. Его будут ремонтировать, – добавил Сергей Арефьев.

мост

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