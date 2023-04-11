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В Улан-Удэ разыгрывают кубок по фигурному катанию

В Улан-Удэ разыгрывают кубок по фигурному катанию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столицу Бурятии приехали гости из Иркутска, Ангарска и Читы

С 11 по 12 апреля в Улан-Удэ проходят кубок Бурятии по фигурному катанию на коньках и фестиваль среди детей и взрослых-любителей «Байкальские Забавы 2023». Спортивные соревнования проводятся на ледовой арене «IcеМетр». Вход на трибуны свободный.

В этом году в классификационных и любительских соревнованиях принимают участие более 180 спортсменов из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска и Читы. Будет разыграно 15 комплектов медалей в классификационных стартах и 10 в любительских соревнованиях. Возраст участников: от 3 до 50 лет.

- Данное соревнование планирует стать традиционным брендовым спортивным мероприятием, собирающим много спортсменов из разных регионов, - сообщает пресс-служба ледовой арены.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Улан-Удэ фигурное катание спорт кубок фестиваль

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