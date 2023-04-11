В столицу Бурятии приехали гости из Иркутска, Ангарска и Читы
С 11 по 12 апреля в Улан-Удэ проходят кубок Бурятии по фигурному катанию на коньках и фестиваль среди детей и взрослых-любителей «Байкальские Забавы 2023». Спортивные соревнования проводятся на ледовой арене «IcеМетр». Вход на трибуны свободный.
В этом году в классификационных и любительских соревнованиях принимают участие более 180 спортсменов из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска и Читы. Будет разыграно 15 комплектов медалей в классификационных стартах и 10 в любительских соревнованиях. Возраст участников: от 3 до 50 лет.
- Данное соревнование планирует стать традиционным брендовым спортивным мероприятием, собирающим много спортсменов из разных регионов, - сообщает пресс-служба ледовой арены.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыгрывают кубок по фигурному катанию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он воспитанник спортивного клуба «Чёрный пояс»
В столице Бурятии «наследила» непогода
Легендарный коллектив даст большой концерт в ФСК
Осуждённые представили свои поделки из бисера, рисунки, картины, вязаные игрушки
Возможную причину их появления назвали эксперты-химики
Он находился на спецоперации с первых дней
Люди попросили построить им новую переправу
С призывом обратилась Росгвардия
В ней принимают участие учёные из Бурятии, а также Монголии
В основу картины легло интервью космонавта, снятое его дочерью
За шесть лет приобретено уже более трёхсот автобусов
В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 15 до 25 лет
Зелёные насаждения продолжают массово превращать в уродливые обрубки
Однако большинство из них пока не начали таять
С начала года привести в порядок успели уже 275 из них