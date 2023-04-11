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В Улан-Удэ объявили интересный литературный конкурс

В Улан-Удэ объявили интересный литературный конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com.
В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 15 до 25 лет

С 15 апреля по 16 мая Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК) проводит открытый конкурс литературных произведений под названием «Таёжная, озёрная, степная…», сообщает министерство культуры Бурятии.

Конкурс посвящён 100-летию Республики Бурятия, в котором могут принять участие авторы литературных произведений в возрасте от 15 до 25 лет.

Произведения, представленные на конкурс, должны быть написаны на темы, связанные с Бурятией. Конкурсная работа может быть написана на бурятском или русском языке, объёмом до 10 страниц А4.

Жюри определит победителя (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса. Победитель и призёры награждаются дипломами и ценными призами. Все участники конкурса награждаются дипломами участника.

Заявки ан конкурс принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 1, ВСГИК, кафедра литературы и языкознания (ауд. 107), по электронной почте: [email protected]

конкурс

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