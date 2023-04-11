Спортсмены Иркутской области завоевали три медали, установив рекорд трассы
В Тункинском районе Бурятии, в посёлке Аршан 8 апреля состоялся чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг – вертикальный километр» «Козерог – 2023». В забеге на пик Любви протяжённостью 4 км с перепадом высот 1230 метров приняли участие около 300 спортсменов из Бурятии, Москвы, Иркутской, Новосибирской, Томской, Свердловской областей, Приморского, Камчатского, Красноярского краёв и других регионов страны.
Среди мужчин чемпионом России стал лидер сборной страны, шелеховчанин Виталий Чернов, который прошёл трассу за рекордное время – 48:06. Вторым стал иркутянин Алексей Крицков, финишировавший с результатом 48:13. Замкнул тройку призёров Сергей Лаптев из Саратовской области (49:51).
Среди женщин победила иркутянка Елена Кравченко с результатом 57:10. Второе место заняла Татьяна Соколова из Мурманской области (57:44). На третьем месте оказалась Анастасия Рубцова из Приморского края (57:59).
Забег «Козерог» впервые проводился в статусе чемпионата России, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
В Бурятии прошёл чемпионат России по скайраннингу
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