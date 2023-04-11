Дзерены кочуют из Забайкальского края в Монголию

Общество, Фото: Даурский заповедник, из архива

Почти 120 тысяч дзеренов перезимовали в забайкальских степях



В степях Забайкальского края, по предварительным данным, перезимовали примерно 100-120 тысяч особей. Об этом сообщили в минприроды региона.



- Есть сведения, что дзерены практически дошли до посёлка Первомайский Шилкинского района, села Аренда Оловяннинского района и села Южный Аргалей Агинского района. Животных также зафиксировали у заказника «Акшинский» в Акшинском районе и национального парка «Алханай» в Дульдургинском районе, - рассказал директор заповедника «Даурский» Алексей Черепицын.



Сейчас стада монгольских антилоп пускаются в обратный путь, началась весенняя миграция к местам отёла. В отличие от осенней кочёвки, массовой и волнообразной, весенняя кочёвка более размеренная. Возвращаются они на территорию Монголии разными группами, от нескольких сотен до небольших табунов с марта по начало июня.



Крупные стада до нескольких тысяч особей можно встретить только у серьезных преград, например, рек. Здесь антилопы скапливаются, выжидая благоприятный момент, чтобы перебраться на другой берег. Уходят дзерены далеко, чтобы в привычных местах принести новое потомство, а затем с молодняком вернутся опять.



За последние несколько десятилетий в Забайкальском крае удалось сформировать оседлую группировку дзерена численностью примерно в 10 тысяч особей, отметили в минприроды.



Монгольская антилопа (дзерен) занесена в Красную книгу РФ, и охота на неё запрещена. После практически полного истребления на территории России популяция антилоп начала восстанавливаться лишь в начале 21 века.



