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Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии

Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Возможности сотрудничества обсудили на рабочей встрече

Зампред регионального правительства Евгений Луковников встретился с предпринимательским сообществом Белоруссии. Они обсудили строительство очистных сооружений в Бурятии, а также поставку техники для коммунального хозяйства республики, новых трамваев и автобусов, сообщает пресс-служба правительства.

- Хотел бы сразу сказать, что мы готовы работать в этих направлениях и лично уставным капиталом – компания «АРМЗ». Владимир Николаевич Верховцев главе республики сделал обращение с приложением поработать в этих направлениях. В рамках этого обращения мы выступили организаторами приезда делегации, - рассказал Олег Козюлин.

Евгений Луковников рассказал о ближайших планах республики, в том числе по строительству очистных сооружений, однако при этом подчеркнул, что при строительстве очистных сооружений необходимо учесть условия природоохранного законодательства.

- Есть такой 83 приказ, даже для Иркутска он не работает, у них всё проще. Что касается Бурятии, то здесь мы обязаны соблюдать все требования данного приказа, он предполагает высокую степень очистки стоков, которые попадают в водоёмы и потом в Байкал. Мы не можем нарушить экологию, - подчеркнул зампред правительства Бурятии.

Стороны обсудили также возможности поставки общественного транспорта из Белоруссии. По словам зампреда, для жителей Улан-Удэ нужно ещё порядка 48 новых трамвайных вагонов, а для районов Бурятии необходима коммунальная техника - вакуумки и мусоровозы.

Предприниматели из Белоруссии выразили готовность к сотрудничеству.



Белоруссия очистные сооружения

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