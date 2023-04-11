Возможности сотрудничества обсудили на рабочей встрече
Зампред регионального правительства Евгений Луковников встретился с предпринимательским сообществом Белоруссии. Они обсудили строительство очистных сооружений в Бурятии, а также поставку техники для коммунального хозяйства республики, новых трамваев и автобусов, сообщает пресс-служба правительства.
- Хотел бы сразу сказать, что мы готовы работать в этих направлениях и лично уставным капиталом – компания «АРМЗ». Владимир Николаевич Верховцев главе республики сделал обращение с приложением поработать в этих направлениях. В рамках этого обращения мы выступили организаторами приезда делегации, - рассказал Олег Козюлин.
Евгений Луковников рассказал о ближайших планах республики, в том числе по строительству очистных сооружений, однако при этом подчеркнул, что при строительстве очистных сооружений необходимо учесть условия природоохранного законодательства.
- Есть такой 83 приказ, даже для Иркутска он не работает, у них всё проще. Что касается Бурятии, то здесь мы обязаны соблюдать все требования данного приказа, он предполагает высокую степень очистки стоков, которые попадают в водоёмы и потом в Байкал. Мы не можем нарушить экологию, - подчеркнул зампред правительства Бурятии.
Стороны обсудили также возможности поставки общественного транспорта из Белоруссии. По словам зампреда, для жителей Улан-Удэ нужно ещё порядка 48 новых трамвайных вагонов, а для районов Бурятии необходима коммунальная техника - вакуумки и мусоровозы.
Предприниматели из Белоруссии выразили готовность к сотрудничеству.
Очистные в Бурятии помогут построить предприниматели из Белоруссии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Однако большинство из них пока не начали таять
Зону отдыха ждут озеленение и грандиозный ремонт
Почти 120 тысяч дзеренов перезимовали в забайкальских степях
Возможности сотрудничества обсудили на рабочей встрече
В городе собрали почти три тысячи мешков с отходами
Он отправился на СВО в сентябре
На смотре представили лесопожарное оборудование
Волонтёры считают, что у неё ещё есть шанс на излечение
Они испекли меренговый торт, «Дамские пальчики» и «Красный бархат».
Чингис Аюшеев исполнит партию Владимира Игоревича, а Елена Аюшеева предстанет в образе Ярославны
Детям участников специальной военной операции гарантировано внеочередное право на получение путёвок
Она едва не произошла на проблемном участке уже в третий раз
Они надеются, что переправа разгрузит движение на Левобережье
Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры
Центральным элементом эмблемы станет скульптура «Родина-мать зовёт!»