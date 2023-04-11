В Улан-Удэ восстанавливают попадавшие и износившиеся дорожные знаки





















В столице Бурятии взялись за дорожные знаки, которые пострадали от сильного ветра и после наездов автомобилистов и за те, что износились и потеряли свой первоначальный вид. Восстановить с января удалось уже 275, а за последнюю неделю – 59, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).С этого года за знаками на дорогах начали следить сотрудники КБУ. Такое решение власти приняли, чтобы сэкономить бюджетные средства и повысить оперативность работы, в том числе – при исполнении предписаний ГИБДД и по обращениям жителей Улан-Удэ.- За день специалисты восстанавливают в среднем по 10-15 знаков. Чаще всего они повреждаются из-за сильного ветра и наездов автомобилистов, а некоторые просто изнашиваются и теряют цвет. Мы постоянно мониторим их состояние и получаем заявки от администраций районов и ГИБДД, которые оперативно отрабатываем, – подчеркнул директор комбината Александр Солдаткин.За семь дней коммунальщики разобрались со знаками на улицах Комарова, Калашникова, Шульца, Геологическая, Мирная, Николая Петрова, Магистральная, Терешковой, Моховая, Шумяцкого, Октябрьская, Кабанская, Ключевская, Дзержинского, Лимонова, Дальневосточная, Больничная, Бабушкина, проспектах 50-летия Октября и Победы, а также на бульваре Карла Маркса и площади Комсомольская.