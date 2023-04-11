В Бурятии проверили готовность Мухоршибирского района к пожарам

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской проверил в Мухоршибирском районе готовность сил и средств к пожароопасному сезону.
- Лесники показали своё лесопожарное оборудование: мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, рации, респираторы и прочее. Также была представлена лесопожарная техника - автомашины, тракторы, автомобили повышенной проходимости, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В смотре участвовали сотрудники Мухоршибирского лесхоза и лесничества, а также патрульно-маневренные группы всех сельских поселений района, в том числе, отряд Государственной противопожарной службы, лесозаготовители, ветеринарная служба, медики и полицейские.
По результатам смотра был высказан ряд замечаний, которые главе Мухоршибирского района поручено устранить в кратчайшие сроки.
- Коллеги, от вас зависит 50% нашего успеха, от организации работы патрульных и маневренных служб. Особый противопожарный режим введён, отжиги сухой травы запрещены! - обратился к главам поселений района Пётр Мордовской.
Пётр Мордовской выставил по итогам смотра удовлетворительную оценку. Он отметил, что в целом силы и средства района оснащены и готовы к пожароопасному сезону 2023 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», особый пожароопасный режим в Бурятии объявлен с 4 апреля.