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В Бурятии проверили готовность Мухоршибирского района к пожарам

В Бурятии проверили готовность Мухоршибирского района к пожарам
Общество,  Фото:РАЛХ
На смотре представили лесопожарное оборудование

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской проверил в Мухоршибирском районе готовность сил и средств к пожароопасному сезону.

- Лесники показали своё лесопожарное оборудование: мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, рации, респираторы и прочее. Также была представлена лесопожарная техника - автомашины, тракторы, автомобили повышенной проходимости, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В смотре участвовали сотрудники Мухоршибирского лесхоза и лесничества, а также патрульно-маневренные группы всех сельских поселений района, в том числе, отряд Государственной противопожарной службы, лесозаготовители, ветеринарная служба, медики и полицейские.


По результатам смотра был высказан ряд замечаний, которые главе Мухоршибирского района поручено устранить в кратчайшие сроки.

- Коллеги, от вас зависит 50% нашего успеха, от организации работы патрульных и маневренных служб. Особый противопожарный режим введён, отжиги сухой травы запрещены! - обратился к главам поселений района Пётр Мордовской.

Пётр Мордовской выставил по итогам смотра удовлетворительную оценку. Он отметил, что в целом силы и средства района оснащены и готовы к пожароопасному сезону 2023 года.


Как сообщал «Байкал-Daily», особый пожароопасный режим в Бурятии объявлен с 4 апреля.
лесные пожары

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